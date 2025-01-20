Babaeski'de Risk Altındaki Çocuklara Saha Taraması - Son Dakika
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Babaeski'de Risk Altındaki Çocuklara Saha Taraması

Babaeski\'de Risk Altındaki Çocuklara Saha Taraması

Kırklareli Babaeski'de risk altındaki çocuklar için saha taraması yapıldı, yardım hedefleniyor.

20.01.2025 19:55
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde risk altındaki çocuklar için saha taraması yapılıyor.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Babaeski Polis Merkezi Amirliği ve zabıta personeli refakatinde sokakta risk altında bulunan çocuklara yönelik alan taraması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen saha taraması ile sokakta risk altındaki çocukların belirlenmesinin ve yardım edilmesinin hedeflendiği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Babaeski'de Risk Altındaki Çocuklara Saha Taraması - Son Dakika

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