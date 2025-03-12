Babasını Taşla Öldüren Oğul Tutuklandı - Son Dakika
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Babasını Taşla Öldüren Oğul Tutuklandı

Denizli'de, oğul Efrahim Göksu, babasını sopalarla vurarak öldürdü ve itirafıyla tutuklandı.

12.03.2025 22:46
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Babasının başını taşla ezerek öldürdükten sonra hastaneye gidip cinayeti itiraf etmişti, tutuklandı

Katil evladın babası ölünceye kadar başına farklı sopalarla vurmaya devam ettiği ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de kendisine yemek ve ilacını getiren babasını, kapıdan içeriye girerken başına vurarak öldüren oğul tutuklandı. Hastaneye sevk edilmesi beklenen oğulun, babasını ölünceye kadar kırılan sopayı başkasıyla değiştirerek vurmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde önceki gün akşam iftar saatine kısa bir süre kala kan donduran bir olay yaşandı. Eşi ve diğer oğlu ile evlerinin biraz uzağında bulunan ahırda süt sağımı yapan 64 yaşındaki Halil Göksu, sütü toplama merkezine teslim etmek ve psikolojik sorunları nedeniyle evde kalan 39 yaşındaki oğlu Efrahim Göksu'ya yemeği ile ilacını içirmek için yola çıktı. Oğlu Efrahim Göksu'nun ayrı durduğu evin kapısına gelen baba, oğlunun saldırısına uğradı.

Kanlı giysileri ve babasının arabasıyla karakola gitti

Psikolojik sorunları olduğu ve hakkında kısa süre önce sağlık raporu düzenlenen Efrahim Göksu, eline geçirdiği sopayla babasına vurmaya başladı. Kırılınca sopayı başkasıyla değiştiren oğul, farklı boyutlardaki sopalarla darp ettiği babasının kafasını ezerek ölümüne sebep oldu. Olayın ardından babasının kendisine yemek ve ilacını getirdiği aracına binen Efrahim Göksu, kanlı giysileriyle jandarma karakolunun yakınlarında arabadan inerek koşarak karakola gitti. Şüpheli tavırları dikkat çeken Efrahim Göksu, görevli jandarmalara cinayeti işlediğini itiraf etti. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Halil Göksu'nun kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemelerin ardından Halil Göksu'nun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Halil Göksu, öğle namazına müteakip mahalle camiinde kılınan cenaze namazının ardından Aşağıseyit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan zanlı Efrahim Göksu'nun jandarmadaki ifadesinde, "Beni tedavi ettirmediği için babamı öldürdüm. Cennete gitmek için yaptım" dediği öğrenildi. Darp ettiği babasının ölümüne neden olan oğul, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısının psikolojik sorunları nedeniyle bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Babasını Taşla Öldüren Oğul Tutuklandı - Son Dakika

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