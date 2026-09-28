Bağcılar'da 11 yıl 1 ay aranma kaydı olan iki şahıs yakalandı, 5 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da 11 yıl 1 ay aranma kaydı olan iki şahıs yakalandı, 5 şahıs tutuklandı

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Bağcılar\'da 11 yıl 1 ay aranma kaydı olan iki şahıs yakalandı, 5 şahıs tutuklandı
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Bağcılar'da bir adrese düzenlenen operasyonda, 11 yıl 1 ay ve 7 yıl 1 ay aranma kaydı bulunan iki şahıs yakalandı. Adreste 2 tabanca, 20 fişek ve 1 balistik yelek ele geçirildi; ilçe genelindeki çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs tutuklandı.

Bağcılarda Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 11 yıl ve 7 yıl aranma kaydı bulunan iki şahıs yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs da yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 27.09.2026 tarihinde yürütülen çalışmalarda; Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda; "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve çeşitli suçlardan 11 yıl 1 ay aranma kaydı bulunan M.A. (26) ile "Hırsızlık ve çeşitli suçlarından 7 yıl 1 ay aranma kaydı bulunan S.N. (42) isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, 20 adet fişek, 1 adet balistik yelek ele geçirildi.

Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslar yakalandı

Ayrıca ilçe genelinde yürütülen çalışmalarda; "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve hırsızlık" suçlarından 9 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan R.A. (37), B.G. isimli şahıs, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay, A.T. isimli şahıs, 23 ayrı "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 4 ay, E.S. (53) isimli şahıs, "Güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık" suçlarından 13 yıl 9 ay, B.E. (31) isimli şahıs, "Hırsızlık, mala zarar verme ve kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan R.A., B.G., A.T., E.S. ve B.E. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından 27.09.2026 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. M.A. ve S.N. isimli şahısların ise bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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