Bağcılar'da yol verme kavgası dehşeti: Servis şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdılar - Son Dakika
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Bağcılar'da yol verme kavgası dehşeti: Servis şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdılar

Bağcılar'da yaşanan yol verme kavgasında, servis şoförüne küfürler, tekme ve yumruklarla saldıran şahısların saldırısı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, Bağcılar'da meydana geldi ve kavgaya tepki gösteren vatandaşlara da küfürler yağdırıldı.

12.08.2024 16:02
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Bağcılar'da yol verme kavgası dehşeti: Servis şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdılar

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İSTANBUL - Bağcılar'da yol verme kavgası yaşadığı servis şoförüne küfürler, tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 LCD 616 plakalı servis aracı, 34 KPJ 748 plakalı otomobil sürücüsü ile yol verme tartışması yaşadı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönen içlerinde bir kadınında bulunduğu araç sürücüsü ve içindekiler, araçtan inerek servis şoförüne saldırdı. Tekme ve yumruklarla şoföre saldıran şahıslar, küfürler savurarak etrafı savaş alanına çevirdi. Kavgaya tepki gösteren vatandaşlara da küfürler yağdıran şahıslar, daha sonra araçlarına binerek mahalleden uzaklaştı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Bağcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da yol verme kavgası dehşeti: Servis şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdılar - Son Dakika

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