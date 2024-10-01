Bağdat'ta ABD Üssüne Roketli Saldırı

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Irak'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı düzenlendi.

Irak yerel kaynakları, başkentteki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu üssün 2 füze ile hedef alındığını belirtti. Füzelerin birinin havalimanında bulunan terörle mücadele birimine ait araç parkına, diğerinin ise havalimanının içindeki bir boş alana düştüğü aktarıldı. Can kaybı yaşanmayan olayın ardından Irak Başbakanı Muhammet Şiya Sudani'nin saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiği öğrenildi.

Hem ABD hem de İran'ın bölgesel ortağı olan Irak, 2 bin 500 ABD askerine ve ayrıca İran destekli silahlı gruplara da ev sahipliği yapıyor. Irak'taki İran destekli silahlı gruplar, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Orta Doğu'daki ABD askerlerine defalarca saldırı düzenlemişti. - BAĞDAT