Bakırköy'de nitelikli dolandırıcılık suç örgütüne operasyon

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mücteba Maden'in liderliğini yaptığı nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri yürüten suç örgütüne düzenlenen operasyonla yakalanan 20 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri yürüten örgüte operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde Mücteba Maden'in liderliğini yaptığı nitelikli dolandırıcılık suç örgütünün, paravan şirketler adına kayıtlı Küçükçekmece ve Başakşehir'de birbirine yakın konumlarda bulunan ofislerde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

İkna görüşmeleri yaptıkları devre mülk sahibi olan kişileri dolandırdıkları ortaya çıktı

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde, ofislerde görevli kişilerin örgüt üyesi olduğu, ofislerde görevli örgüt üyelerinin KRD isimli devre mülk ve devre tatil hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmanın veri tabanından elde ettikleri müşteri bilgileriyle devre mülk sahiplerine telefonla ulaştıkları belirlendi. Örgütün ayrıca, Küçükçekmece ve Başsakşehir ilçelerindeki ofislerde ikna görüşmeleri yaptıkları, bu görüşmelerde devre mülk sahibi olan kişilere yüksek kar vaadi ile paravan şirketler üzerinden işlemler yaparak vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı.

17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, daha önceki aşamada gözaltına alınan şüphelilerden 25'inin tutuklandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle 13 Ağustos tarihinde yapılan ikinci operasyonda ise 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL