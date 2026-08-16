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Bakırköy Hastanesinde Yangın

Bakırköy Hastanesinde Yangın
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Bakırköy'deki Cerrahpaşa Hastanesi bahçesinde yangın çıktı, itfaiye kontrol altına aldı.

Bakırköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde çıktı. İddiaya göre, bahçede kullanılmayan eşyaların henüz bilinmeyen bir nedenle yanmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek hastanenin depo bölümüne sıçradı. Depoda şiddetlenen alevler, arka tarafta bulunan otluk alana da yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy Hastanesinde Yangın - Son Dakika

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