Balıkesir'de 108 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda 108 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 4- 10 Kasım tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda Ayvalık ve Edremit ilçelerinde 7 düzensiz göç olayına müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda 2 organizatör ile 85 Afganistan, 17 Suriye ve 6 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 108 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 1 organizatör hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 organizatör ise tutuklandı. - BALIKESİR