Balıkesir'de Huzur Denetimi: 8 Aranan Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Huzur Denetimi: 8 Aranan Yakalandı

Balıkesir\'de Huzur Denetimi: 8 Aranan Yakalandı

Balıkesir'de yapılan denetimlerde 8 aranan şahıs yakalandı, 106 sürücüye ceza kesildi.

04.04.2025 12:50
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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde kapsamlı huzur denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde farklı suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, kusurlu bulunan 106 araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün akşam 21.30-23.00 saatleri arasında il genelinde 96 ekip ve 298 personelin katılımı ile asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Asayiş denetimlerinde bin 913 şahıs sorgulandı ve sorgulanan şahıslardan; 3 kişi yoklama kaçağı, bir şahıs mal beyanında bulunmamak, bir kişi tehdit, bir kişi kayıp şahıs, bir kişi hırsızlık, bir şahıs kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından olmak üzere toplam 8 aranan şahıs yakalandı. Adli/idari işlem yapılan şahıslarda bir kişiden 2.77 gram esrar maddesi elde edilerek hakkında "TCK 191" suçundan, bir şahıstan bir bıçak elde edilerek hakkında "6136 SKM" suçundan olmak üzere toplam 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 2 şahsa kapalı alanda tütün mamulü tüketme-(4207 SKM) suçundan idari işlem yapıldı. Denetlenen ve kontrol edilen umuma açık ve diğer yerlerde ise 274 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenmiş ve kontrol edildi. Bir iş yerine kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme suçundan idari para cezası kesildi. Yapılan trafik denetimlerinde ise bin 110 araç denetlendi. Denetlenen araçlardan 106 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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