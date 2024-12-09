Balıkesir'de Kapsamlı Polis Denetimi - Son Dakika
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Balıkesir'de Kapsamlı Polis Denetimi

Balıkesir\'de Kapsamlı Polis Denetimi

Balıkesir'de polis denetiminde 9 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

09.12.2024 12:17
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Balıkesir'de polis ekipleri huzur ve güven ortamını oluşturmak adına kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çok sayıda uyuşturucu ve suç aleti ele geçirilirken, 9 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta sonu il genelinde 21.00-22.30 saatleri arasında 83 ekip ile 308 personelin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bin 862 şahıs sorgulandı.

Sorgulanan şahıslardan; 2 şahıs yoklama kaçağı, bir şahıs TCK 191, bir şahıs dolandırıcılık, bir şahıs tehdit, bir şahıs kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bir şahıs 6284 SKM, bir şahıs mala zarar verme, bir şahıs basit yaralama, suçlarından olmak üzere toplam 9 aranan şahıs yakalandı.

Çok sayıda uyuşturucu ve silah yakalandı

Denetimlerde ayrıca; bir şahıstan 13 sentetik ecza maddesi ve 3 gram bonzai maddesi, 2 şahıstan toplamda 30 sentetik ecza maddesi, elde edilerek haklarında "TCK: 191" suçundan, 2 şahıstan 2 ruhsatsız tabanca, bir şahıstan 2 bıçak elde edilerek haklarında 6136 SKM suçundan toplam 5 şahıs hakkında, adli işlem yapıldı. Ayrıca bir şahıstan bir ruhsatsız yivsiz av tüfeği elde edilerek hakkında 2521 SKM suçundan idari işlem yapıldı.

33 araç trafikten men

Polis ekipleri il genelinde gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde 965 aracı kontrol ederken, 113 araç sürücüsüne idari para cezası ve 33 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kapsamlı Polis Denetimi - Son Dakika

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