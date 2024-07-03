Balıkesir'de motosikletli polis ekiplerinin şüphelenerek durdurdukları araçta, 522 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri bugün sabah saatlerinde Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta M.G. isimli şahıstan 522 adet sentetik ecza hap ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şahıs hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Motosikletli Polislerden Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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