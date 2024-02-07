Balıkesir\'de Polis Ekipleri Uyuşturucu Denetimi Yaptı

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Balıkesir'de polis ekipleri, hapis cezası bulunan 6 şahsı yakalarken, il genelinde uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde gerçekleştirdiği denetim çalışmalarında bin 485 şahsı sorguladı. Yapılan sorgulama çalışmalarında arama kaydı bulunan 10 şahıs yakalandı.

Yunus Timlerince yapılan sorgulamalarda bir şahıstan parçalar halinde 0.87 gr Eroin uyuşturucu ve uyarıcı maddesi ve alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Asayiş Şube ve sivil ekipleri tarafından yapılan denetim ve sorgulamalarda; suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan ifadesi ne yönelik aranan bir şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, 2684 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 5 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, Israrlı Takip ve Hırsızlık suçlarından ifadesinin alınmasına yönelik aranan 2 şahıs yakalanırken, bir şahıstan 28 adet Galara 300 Mg isimli Sentetik Ecza hapı, bir şahıstan 10 gr Afgan Sakızı olarak nitelendirilen Narkotik Madde ele geçirildi. Ayrıca ekipler 3 şahıstan parçalar halinde 10 gr Afgan sakızı, 0.87 gr Eroin ve 28 adet Sentetik ecza hapı" elde edilerek şahısların haklarında adli işlem başlattı. - BALIKESİR