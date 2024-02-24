Balıkesir Gönen'de Şarjda Bırakılan Cep Telefonu Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de Şarjda Bırakılan Cep Telefonu Yangına Neden Oldu

Balıkesir Gönen\'de Şarjda Bırakılan Cep Telefonu Yangına Neden Oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıkan yangın bir evi kül etti. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, içeride bulunan 2 kişi de dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve 2 kişi hastaneye götürüldü. Yapılan inceleme sonucunda yangının şarjda bırakılan cep telefonundan kaynaklandığı belirlendi.

24.02.2024 16:26  Güncelleme: 16:39
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıkan yangın bir evi kül etti.

Gönen ilçesi, Malkoç Mahallesi, Mobilyacılar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de vatandaşların yardımı ile dışarı çıkartıldı. Çok geçmeden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kontrol altına alındı ve yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yapılan inceleme sonucunda, yangının şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıktığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Gönen'de Şarjda Bırakılan Cep Telefonu Yangına Neden Oldu - Son Dakika

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