Balıkesir'de Şüpheli Şahıslar ve Araçlara Yönelik Denetim: 7 Hapis Cezalısı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir'de Şüpheli Şahıslar ve Araçlara Yönelik Denetim: 7 Hapis Cezalısı Yakalandı

Balıkesir\'de Şüpheli Şahıslar ve Araçlara Yönelik Denetim: 7 Hapis Cezalısı Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik gerçekleştirdikleri denetimde hapis cezası bulunan 7 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi. Denetimlerde ayrıca ruhsatsız silahlar, mühimmat ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

12.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de polis ekipleri şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik gerçekleştirdikleri denetimde hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz 2 gün boyunca il genelinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 2 bin 713 şahıs sorgulanırken, 2 şahıstan 2 ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve bir şahıstan bir ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, bir şahıstan da 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan şahıs sorgularında ayrıca çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 şahıs yakalanırken, hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Şüpheli Şahıslar ve Araçlara Yönelik Denetim: 7 Hapis Cezalısı Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:23:42. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Şüpheli Şahıslar ve Araçlara Yönelik Denetim: 7 Hapis Cezalısı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement