Balıkesir'de Tarlaya Giden Kişi Kayboldu

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Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Dalköy'de yaşayan ve tarlaya çalışmaya giden Fatih Özer'den 4 gündür haber alınamıyor.

Kepsut'un kısal Dalköy'ünde babası ile ikamet eden Fatih Ersoy Pazartesi günü tarlaya gidiyorum diye çıktığı evine dönmedi. Yakınlarının Jandarmaya haber vermesi üzerine jandarma ekipleri en son görüldüğü Süleler mevkiinde, ormanlık alan ve kırsal arazide yaptıkları aramalarda kayıp şahsa ulaşamadılar. Jandarma ekipleri arama çalışmalarında dron ile havadan da arama yaptılar. 44-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen kayıp Fatih Özer daha öncede kaybolduğu ve jandarma ekiplerinin Bursa Kemal Paşa ilçesinde bulduğu öğrenildi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin kayıp Fatih Özer'i arama çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR