Bandırma\'da 13 gün arayla aynı üst geçide ikinci kez tır dorsesi çarptı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeyken dorsesi açılan tır üst geçide çarptı. Aynı üst geçitte 4 Temmuz tarihinde de benzer bir kaza yaşanmış ve üst geçit kullanılamaz hale gelmişti.

Bursa- Çanakkale Yolu üzerinde, Bandırma istikametinde seyir halinde olan 10 NK 747 plakalı tırın dorsesi açıldı. Dorsesi açık şekilde ilerleyen tır, Bandırma'nın girişinde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazıloğlu Üstgeçidi'ne çarptı. Kaza sonucu tırda ve köprüde ufak çaplı hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma olmadı. Kaza sonrası yol tek şeride düşürülerek trafik kontrollü olarak sağlandı.

Aynı üst geçitte 4 Temmuz'da da benzer bir kaza yaşanmış ve büyük hasar gören üst geçit kullanıma kapatılmıştı. - BALIKESİR