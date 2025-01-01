Bandırma\'da Yılbaşı Denetimleri: Ehliyetsiz Sürücüye Ceza

3.Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı nedeniyle şehrin çeşitli noktalarında huzur ve güvenliği sağlamak için geniş çaplı önlemler aldı. Bu kapsamda, 2025 yılının ilk dakikalarında yapılan kontroller sırasında ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü yakalandı.

Ekipler, denetim sırasında motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığını tespit etti. Ehliyetsiz araç kullanımı nedeniyle sürücüye, 2025 yılının Bandırma'daki ilk trafik cezası olarak kasksız motor kullanımı ve ehliyetsiz motor kullanımdan 26 bin 690 TL ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi güvenlik önlemleri kapsamında trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerin gece boyunca devam edeceğini belirtti.

Alınan tedbirlerin, yılbaşı kutlamalarının güven ve huzur içinde geçmesini sağlamak amacıyla uygulandığı ifade edildi. - BALIKESİR