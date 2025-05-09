Bartın\'da AFAD Eğitim Merkezi Açıldı

Bartın'da AFAD Eğitim Merkezi açılış töreninde gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Bartın Çaybükü köyünde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Eğitim Merkezi yapıldı. Merkezde deprem, sel gibi doğal afetlere müdahale uygulama alanlarının yanı sıra dağcılar için tırmanma ve kurtarma, çukur, bataklık ve kuyuya düşen insan ve hayvanlar için kuyu, trafik kazalarında ölü ve yaralıları kurtarmak için de kazalı araçların yer aldığı eğitim istasyonları oluşturuldu. Teorik ve uygulamalı eğitimin verildiği merkezin açılışına, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk, il protokolü, komandolar, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri katıldı.

Nefesleri kesen tatbikat

Davetliler, eğitim istasyonlarını tek tek gezerek bilgi alırken, arama kurtarma ekipleri tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipler, senaryo gereği meydana gelen afet ve olaylara başarılı şekilde müdahale etti, ölü ve yaralılara kısa sürede ulaştı.

Beklenen İstanbul depremine karşı hazırlıklar başladı

Ekiplerin gösterilerini izleyerek bilgi alan Vali Nurtaç Arslan, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Gazetecilerin sorusu üzerine ise Vali Arslan, beklenen İstanbul depreminin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin 81 ilindeki arama ve kurtarma ekiplerinin İstanbul'un hangi bölgesine müdahale edeceğinin belirlendiğini ifade etti. Yapılan planlamalarda ise Bartın'ın İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden sorumlu olduğunu ifade eden Vali Arslan, arama kurtarma ekipleri ile yardımların bölgeye ulaştırılması, tahliye çalışmaları, yıkım enkaz arama gibi tüm konularda Bayrampaşa ilçesi ile gerekli koordinasyonun sağlanması için çalışmalara başlandığını ifade etti. Vali Arslan, "Hepimizin bildiği gibi beklenen bir İstanbul depremi söylentileri ile ilgili, Türkiye'nin tüm illeri İstanbul'un bir bölgesinden sorumlu olacak. Bartın olarak bize düşen de Bayrampaşa oldu. Gerekli müdahale ve koordinasyon için yapılması gereken tüm çalışmaları değerlendiriyoruz. İnşallah beklendiği gibi büyük bir afet olmaz ama büyük bir depreme hazır olabilmek için çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz" diye konuştu. - BARTIN