Bartın\'da Fırtına ve Sağanak Yağış: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu

Bartın'ın merkezi, Ulus ve Amasra ilçelerinde sağanak yağış ile birlikte fırtına etkili oldu. Fırtınada ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Fırtınada hasar gören doğalgaz hattı nedeniyle bir mahallede sızıntı paniği yaşandı. Yangın çıkan bir ev ise küle döndü.

Bartın'da dün gece saatlerinde başlayan rüzgar, bugün öğleden sonra ise fırtınaya dönüştü. Zaman zaman şiddetini arttıran fırtına nedeniyle il genelinde 10'u aşkın ağaç devrilirken, çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bartın'ın şehir merkezindeki bazı iş yerlerinde asılı olan tabela, bez afişler, Bartın- Karabük, Bartın- Zonguldak karayollarında dikili bulunan ve yer yön gösteren levhalar ile Bartın-Amasra karayolunda yürütülen yol bakım çalışmasında kullanılan uyarıcı tabelalar da fırtınada hasar görerek, yollara savruldu.

Fırtına devirdi, deprem korkusu yaşattı

Bartın'ın Kırtepe Mahallesi Santral Sokak'ta bulunan İstiklal İlkokulu'nun ve yarım asırlık olduğu belirtilen bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi. Devrilen ağacın kopardığı enerji nakil hatları da yola düştü. Bölgeye, polis, belediye ve elektrik şirketinin ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından ağacın düştüğü yol güvenlik çemberine alınarak, ulaşıma kapatılırken, belediye ekipleri tarafından ağacın budanması işlemine başlandı. Kopan teller nedeniyle elektriğin verilemediği bölgedeki yol ise yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yenide trafiğe açılırken, bölgedeki elektrik kesintisi ise hasar gören kablolar nedeniyle devam ettiği öğrenildi.

Okulun yanındaki binada oturan Sezai Özkavlak isimli vatandaş ise, ağacın büyük bir gürültü ile devrildiğini belirterek, o anlarda deprem paniği yaşadıklarını ifade etti. Ağacın yıkıldığı anlarda çıkan gürüldü ve sallantı nedeniyle deprem olduğunu düşünerek kendisini dışarı attığını anlatan Özkavlak, "Bu akşam saatlerinde fırtına ve yağış nedeniyle İstiklal İlkokulu'nun bahçesindeki tarihi ağaç devrildi. Allah'tan kimseye bir zarar gelmedi. Ama devrilen ağaç elektrik tellerine de zarar verdiğini için elektriksiz kaldık. ol kapandı. Çok büyük bir gürültüyle yıkıldı. Ben deprem oldu zannettim. Hemen 112'yi aradım" diye konuştu.

Doğalgaz sızıntısı paniğe neden oldu

Bartın'ın Okulak Mahallesi'nde ise şiddetli fırtına doğalgaz boru hattına zarar verdi. Zarar gören boru hattında meydana gelen doğalgaz sızıntısı üzerine ise bölgeye çok sayıda polis ve doğalgaz şirketi teknik ekipleri sevk edildi. Polis tarafından bölge güvenlik çemberi içerisine alınırken, bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Sızıntı nedeniyle paniğin yaşandığı mahalleye verilen doğalgazda kesinti uygulandı. Teknik ekipler yaptığı ölçümlerin ardından sızıntının yerini tespit etti. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından yeniden doğalgaz hattı onarılarak, mahalleye doğalgaz verilmeye başlandı.

İş yerinin çatısı uçtu

Fırtınada Halatçıyaması Mahallesi'nde bulunan bir kafenin çatısı yola uçtu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından çatının parçaları, toplanarak kenara alınırken, çatı parçalarının etrafına ise güvenlik şeridi çekildi.

İş yerinin yakınındaki bir ağaç ise hemen yanında bulunan başka bir ağaca yaslanarak, fırtınada devrilmekten kurtuldu. Tehlike arz eden ağacın kesilmesi için ise bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Amasra'da aracın üzerine ağaç devrildi

Bartın'ın Amasra ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir ağaç, park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Araç hasar görürken, kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen yada yaralanan olmadı. İlçede 5 ev ve işyerinin çatılarında hasar meydana gelirken, bir çok işyerinin önündeki levha ve buzdolapları ise yollara savruldu.

Ulus'ta evin çatısı karayoluna uçtu

Ulus ilçesi Hocaköyünde Şaban Korkut'a ait bir konutun çatısı ise şiddetli fırtınada Ulus- Pınarbaşı karayoluna uçtu. Yolun o anlarda boş olması nedeniyle can kaybı yada yaralanan olmazken, kısa süreliğine kapanan yolda jandarma ekipleri güvenlik tedbiri alırken, belediye ekipleri tarafından çatının parçaları toplanarak, yol kenarına alındı. Yapılan temizliğin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bir ev kül oldu

Ulus ilçesi Aşağıemirce köyünde ise Mehmet Ali Balcı'ya ait bir evde yangın çıktı. Babasına ait evde tek başına yaşayan Sabahattin Balcı, fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşanması nedeniyle evden ayrıldı. Tekrar geri geldiğinde alevleri gören Sabahattin Balcı, evine geri döndüğünde ise alevleri gördü. Sabahattin Balcı'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Henüz kesin sebebi belirlenemeyen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak kül oldu.

Kopan elektrik telleri nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediği şehirde fırtına etkisinin ise gece boyu sürmesi bekleniyor. - BARTIN