Balık kovalarken Bartın Irmağı'nda mahsur kalan yunusu kurtarmak için AFAD ve polis ekipleri seferber oldu.
Karadeniz'de balık kovalayan bir yunus, deniz seviyesinden düşükte bulunan Bartın Irmağı'na girdi. Irmağın sığ olan Çağlayan mevkisinde ağlara takılan yunus balığı, ırmakta mahsur kaldı.
Ağ ya da ipe takıldığı tahmin edilen yunusu kurtarmak için polis ve AFAD ekipleri harekete geçti. Ekipler, yunusu kurtarmak için hazırlıklarını sürdürüyor. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Mahsur Kalan Yunus Kurtarılıyor - Son Dakika
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