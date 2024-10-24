Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar - Son Dakika
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Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

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Yaklaşık 3 yıl önce yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren cani Can Göktuğ Boz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı. Ayrıca, Boz'un maktul Cengiz'e yönelik eylemini engellemeye çalışan Kaan Ağaca'ya tehditte bulunduğu gerekçesiyle verilen 4 yıl hapis cezası ile 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan verilen 1 yıl hapis cezası da onaylandı.

24.10.2024 19:22  Güncelleme: 19:38
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Mimar Başak Cengiz'i yaklaşık 3 yıl önce samuray kılıcıyla katleden cani Can Göktuğ Boz'a "takdiri indirim" uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından uygun bulundu.

YARGITAY KARARINI VERDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul'da yolda kendi halinde yürüyen mimar Başak Cengiz'i 9 Kasım 2021'de samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezasını onadı. Daire, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Nisan 2022'de verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre Boz'a, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması kararlaştırıldı.

ENGELLEMEYE ÇALIŞAN KİŞİYİ DE TEHDİT ETMİŞTİ

Sanık Boz'a, maktul Cengiz'e yönelik eylemi engellemeye çalışan Kaan Ağaca'ya tehditte bulunduğu gerekçesiyle verilen 4 yıl hapis cezası ile "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan verilen 1 yıl hapis cezası da onandı.

EVİNDE ÇOK SAYIDA KESİCİ DELİCİ ALET BULUNDURUYORDU

Dairenin kararında Boz'un, "samuray kılıcı" olarak tabir edilen silahla eylemini gerçekleştirdiği, maktul Cengiz'in vücudunda 6'sı öldürücü nitelikte 12 kesici delici alet izine rastlandığı belirtildi. Sanık Can'ın savunmalarında "canı sıkıldığı ve mutsuz olduğu için kolay olmasını gözetip bayan bir şahsa yönelik eylem icra etmeyi kafasına koyduğu" yönünde ifade verdiği aktarılan kararda, sanığın evinde de çok sayıda kesici delici alet bulunduğuna işaret edildi.

"YAKLAŞMA SANA DA SAPLARIM"

Kararda, olay günü sanık Can'ın evden aldığı samuray kılıcıyla yolda yürüyen Cengiz'e saldırdığı ifade edilerek, maktulün karşı koymasına rağmen Can'ın eylemini sürdürdüğü, bu sırada kendisini engellemeye çalışan Ağaca'yı da "Yaklaşma, sana da saplarım!" diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Başak Cengiz\'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

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Son Dakika 3.Sayfa Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz:
    idam bunları ve terör suçları kesin idam edilmelidir 63 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Nerde şeriat nerde idam 46 6 Yanıtla
  • Mesut Biner:
    Bu kıza çok üzülmüştüm ölümü bu şekilde hiç hak etmedi öldüğünde işyerinden izin alıp eve gelmiştim çalışmadım o an Allah rahmet eylesin gani gani mekanı cennet olsun 36 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    gerekilen Yapılacak 9 0 Yanıtla
  • Elif Sayın Kuruca:
    Benim çoluğumun çocuğumun rızkından kesip ödediğim vergilerle karnını doyurup yan gelip yatacak ömür boyu öyle mi ? 6 0 Yanıtla
  • Metin Bozkurt:
    yok artık adam yakında dışarı çıkıyor yani vay karşısına çıkacak garibana 2 0 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ülkede 1 tane akıllı kalmadı 0 0 Yanıtla
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