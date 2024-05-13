Başakşehir'de gölette boğulan kardeşlerle ilgili ortaya çıkan detaylar kahretti - Son Dakika
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Başakşehir'de gölette boğulan kardeşlerle ilgili ortaya çıkan detaylar kahretti

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Başakşehir'de girdikleri gölette boğularak can veren 11 ve 17 yaşlarındaki Mısır uyruklu kardeşlerle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı. Kardeşlerin cansız bedenlerinin sudan birbirlerine sarılmış halde çıkarıldığı, babalarının da 9 yıl önce Mısır'da bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

13.05.2024 21:09
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İstanbul Başakşehir'de girdikleri gölette hayatlarını kaybeden Mısır uyruklu kardeşlerle ilgili detaylar hüzne boğdu. Kardeşlerin son nefeslerini verirken birbirlerine sarıldığı, babalarının da 9 yıl önce Mısır'da bir trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

2 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 3 çocuk, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'deki gölete girdi. Çocuklardan biri sudan kendi çabalarıyla çıkarken 2 çocuk gölette çırpınırken gözden kayboldu. İki arkadaşı için yardım isteyen çocuğun ihbarı üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerinin de katıldığı çalışma sonrası 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri Adli Tıp Kurum Morgu'na kaldırıldı.

Başakşehir'de gölette boğulan kardeşlerle ilgili ortaya çıkan detaylar kahretti

BABALARI 9 YIL ÖNCE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Gölette boğulan iki kardeşin 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed olduğu tespit edildi. Anneleri Mai Abdelmohsin ile 6 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenilen iki kardeşin babalarının 9 yıl önce Mısır'da bir trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

Başakşehir'de gölette boğulan kardeşlerle ilgili ortaya çıkan detaylar kahretti

BİRBİRLERİNE SARILI HALDE BULUNDU

Mısırlı ailenin komşusu Mehmet Aydın, çocukların girdiği gölet etrafında hiçbir güvenlik önlemi olmadığını iddia ederek şunları söyledi: "Bir yapay gölet vardı orada çocuklar suya giriyorlar. Küçüğü girdiği zaman büyüğü de onu kurtarmak için giriyor, çırpınıyor. Dibi bataklık olduğu için ikisi de orada rahmetli oluyor. Ortada biraz derin yer vardı. Orada ikisi de birbirine sarılmış olarak rahmetli oluyorlar. Gölete girmek yasak, dibinde çamur var balçık var. Hayvanlar su içiyor oradan.

Başakşehir'de gölette boğulan kardeşlerle ilgili ortaya çıkan detaylar kahretti

"YETKİLİLER BİR AN ÖNCE BURAYI KAPATMALI"

Onun için yetkililerin bir an önce kapatmaları lazım. Biz orada bulunduğumuz süre içinde çocukları oraya sokmuyorduk. Nasıl olduysa dalgınlıkla çocuklar gitmişler. Kendimiz alıyorduk göndermiyorduk, geçen sene yapay göle bahçe yaptık, hobi bahçeleri. Çocukları göndermiyorduk oraya. Bu da işte Allah'ın takdiri mi ihmalkarlık mı küçük giriyor, büyük de onu kurtarmak için giriyor." dedi.

Başakşehir'de gölette boğulan kardeşlerle ilgili ortaya çıkan detaylar kahretti

"ANNELERİ DE KURTARMAK İÇİN SUYA ATLAMIŞ"

Komşu Aydın, "Zaten babaları da rahmetli olmuştu trafik kazasında. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorduk. Kadının elbiselerini falan getirdik, o da atlıyor suya kurtarmak için. Yani onlar önlem almak için haber verdi kendi konsolosluklarına. Mısırlı kendileri. Zaten babası rahmetli olmuştu. Annesi de İngilizce öğretmeniydi orada." dedi. İki kardeşin cenazesinin defin işlemleri için Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınması bekleniyor. Hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesinin defin işlemleri için Adli Tıp Kurumu'ndan sevki bekleniyor.

Başakşehir\'de gölette boğulan kardeşlerle ilgili ortaya çıkan detaylar kahretti
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de gölette boğulan kardeşlerle ilgili ortaya çıkan detaylar kahretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser: mısırlı afgan israilli Fransız suriyeli biz insan ayırmiyoruz şu dışarıdan ülkeye sokulan insanlara bir kitapçık verip bu ülkenin kültürü bu dili bu yaşantısı bu diye ders vermeliydik uyum sağlayan ülkeye faydası olan yatırım yapanlar yine belli şartlarda kalabilirdi ülke yol geçen hanınıda geçti eğitimli olsalardı bu çocuklar hayatta olabilirdi 44 22 Yanıtla
    Lutfu Borazanoglu: ne alaka bizim kendi insanımız kardeşimiz boğulmsdımı daha yakın zamanda onlar kültürümüzü bilmiyormu aynı dili konuşmuyor mu bilmediğiniz tek şey ölüm vakti geldımı ne vesile olacaksa oraya çeker orda rahmetli onursuz bu bir gerçek 35 14 ferhat eser: lutfu ALLAH sana neden beyin verdi kullan diye değilmi ? oxford okuyanla stanford okuyanla senin ne farkın var yaratıcı olacaksın sen kalkıp cartel cetelerine katılırsan gideceğin şekil belli ama sen okursan çalışırsan geleceğin yerde bellidir anne eğitimli olsaydı çocuklar dışarıda kendi başlarında olmazlardı 14 20 Türker Karaarslan: Sanki bu ülke vatandaşı gölete ırmağa girip boğulmuyor 1 0
  • Mustafa Atmaca: çok acı bı durum.....ne kadarda el olsa insan yüreği kayıtsız kalamiyo..... 38 2 Yanıtla
  • Engin: 7 yasındaki cocugun babası nasıl 9 yıl önce ölebilir? 23 2 Yanıtla
    REŞAT YILDIZ: yanlış yazılmış, 7 değil 17. Haberin başında var. 1 1 ali öztürk: Reşat bey, amaresimlerinde aralarında 8 yaş var gibi dutmuyor. 2 yaş var gibi duruyot. basta yanlış yazılmış ta olabilir... 0 0
  • Aa: büyük kardeş kurtarayim derken küçük kardeş can havliyle sarılmıştir.Ikiside boğulmuş bu yüzden.Bogulwn insan sarilir hareket edemezsin 5 2 Yanıtla
  • Murat Bidav: gerçekten üzücü bi olay heleki sarilipta ölmeleri allahim kimseye yaşatma ne olursun herkesin çocuğunu allahim seen koruu burdan sürücülere uyarim var ara sokaklarda yavaş gidin bu olay gölet ama bunuda söylemek istedim lütfen 5dk geç olurversin mahhalle aralarında bi anda cikabiliyor yavrularimiz lutfen ..allah rahmet eylesin bu iki meleklerimize 1 0 Yanıtla
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