 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başakşehir'de Kedi İşkencesi: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de Kedi İşkencesi: Şüpheli Yakalandı

Başakşehir'de bir site içindeki asansörde bulunan kediyi ayağıyla defalarca ezdikten sonra asansörden inip kediyi takip ederek öldüren şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kediyi ezdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başakşehir\'de Kedi İşkencesi: Şüpheli Yakalandı
04.01.2024 - 10:15,
Abone Ol

Başakşehir'de bir site içindeki asansörde bulunan kediyi ayağıyla defalarca ezdikten sonra asansörden inip kediyi takip ederek öldüren 29 yaşındaki şüpheli yakalandı. Şüphelinin kediyi defalarca ezdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 01 Ocak günü Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir sitenin asansöründe meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs asansöre bindiği sırada içeride kedi gördü. Kediyi görmesiyle yavaşça yanına yaklaşan şüpheli ayağıyla defalarca kedinin üstüne bastı. Asansörün kapısının açılmasıyla kedi kaçarken şüpheli de kedinin peşinden giderek öldürdü. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlatırken şüphelinin İ.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs, Sarıyer Pınar Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi içerisinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs, "5199 Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilecek. Öte yandan şüphelinin asansörde kediyi defalarca ezdiği ardından asansörden inip takip ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ziya Gökalp Mahallesi, Başakşehir, kedi, Hayvan Hakları, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Kedi İşkencesi: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz işlemi yapıldı Ece Ronay'ın iş yerine haciz işlemi yapıldı
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45
Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12
Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında

Son Dakika
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
07:33 Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek
07:15 İran'daki terör saldırılarında parmakları var mı? İsrail'den ilk açıklama
00:02 Panathinaikos'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 10:34:24. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Kedi İşkencesi: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement