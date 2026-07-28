Başkale'de Bahçede Yangın
Tepebaşı Mahallesi'ndeki bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Van'ın Başkale ilçesindeki bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Başkale İtfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, bahçede hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Başkale'de Bahçede Yangın - Son Dakika
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Sizin düşünceleriniz neler ?