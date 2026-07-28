Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'nın başkenti Trablus'ta ülke genelindeki elektrik kesintilerine karşılık başlatılan protestolar büyüdü. Bazı noktaları ateşe veren protestocular, hükümetin düşürülmesini talep ediyor.

Libya'nın başkenti Trablus’ta ülke genelindeki günlük elektrik kesintilerine yönelik protestolar devam ediyor.

PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Başkentin Zahra bölgesinde elektrik kesintilerini protesto eden yüzlerce gösterici Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı şirketlerin binaları önünde toplandı. Göstericiler şirketlerin girişlerinin önüne kamyonlarla moloz yığınları dökerek sivil itaatsizlik ilan ettiklerini belirtti. Bazı noktalarda protestocular yangın çıkardı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Trablus’un çeşitli bölgelerinde dün de gösteriler düzenlenmiş, Dışişleri Bakanlığı, Libya Ulusal Televizyonu ve Libya Posta ve Telekomünikasyon Şirketi binalarının önlerine kamyonlarla moloz yığınları dökülerek giriş ve çıkışlar engellenmişti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

GÜNDE 10 SAATİ BULAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Libya genelinde çeşitli kentlerde yaklaşık bir aydır günlük 4 ile 10 saat arasında elektrik kesintileri yaşanıyor.

Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Sıcaklıkların 45 dereceye kadar ulaştığı ülkede elektrik kesintileri günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 18 Temmuz’da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki elektrik kesintilerinden Libya Genel Elektrik Şirketini sorumlu tutmuştu.

Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Dibeybe, şirketi denetim ve hesap verebilirliği reddeden bir yönetime teslim etmeyeceklerini vurgulayarak sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetmişti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Kaynak: AA

Tripoli, Güncel, Dünya, Libya, Son Dakika

Son Dakika Libya Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
İtalyan Mahkemesinden Mauro Icardi’yi sevindiren karar, mahkeme Wanda’nın nafaka talebini reddetti İtalyan Mahkemesinden Mauro Icardi’yi sevindiren karar, mahkeme Wanda'nın nafaka talebini reddetti
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek
Ankara’da damat dehşeti Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü
Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar
Komedyen Deniz Göktaş’ın tahliye talebine mahkemeden ret Komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye talebine mahkemeden ret
Dev şirket, 76 bin kanser davasını bitirmek için 5,5 milyar doları gözden çıkardı Dev şirket, 76 bin kanser davasını bitirmek için 5,5 milyar doları gözden çıkardı
İran’da infaz dalgası sürüyor Protesto davasında 2 kişi daha idam edildi İran'da infaz dalgası sürüyor! Protesto davasında 2 kişi daha idam edildi
Kritik zirve için ABD’ye gitti İşte Netanyahu’nun çantasındaki en önemli dosya Kritik zirve için ABD'ye gitti! İşte Netanyahu'nun çantasındaki en önemli dosya
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı Piyasaları sarsan altın iddiası Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası

21:25
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
21:14
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
20:25
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Irak, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
19:37
CHP İstanbul’da deprem Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
CHP İstanbul'da deprem! Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
18:49
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
18:01
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
18:01
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
17:50
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
17:36
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem
Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 22:35:53. #7.12#
SON DAKİKA: Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.