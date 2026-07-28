Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli - Son Dakika
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Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli

Engin Polat\'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
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Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine, Dilan Polat'ın ardından eşi Engin Polat'ın Instagram hesabına da erişim engeli getirdi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Engin Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli getirdi.

DİLAN POLAT, EŞİNİN HESABI ÜZERİNDEN PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYORDU

Dilan Polat’ın kendi hesabına engel geldikten sonra paylaşımlarına ve ticari faaliyetlerine eşinin hesabı üzerinden devam etmesi, Bakanlığı harekete geçiren temel etken oldu.

Alınan karar, kamusal düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi gerekçeleriyle 5651 sayılı Kanun kapsamında uygulandı. Kararın yürürlüğe girmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gerekli resmi bildirimler yapıldı.

NE OLMUŞTU?

3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması Can Polat hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından Polat ailesi bir süre kamuoyundan uzak kalırken, Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Medya, Dilan Polat, Engin Polat, Instagram, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Medya, Son Dakika

Son Dakika Engin Polat Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tahsin Derin Tahsin Derin:
    Cokmu önemli o kadar haber mi bulamadınız cok yazık 2 0 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Hep Türkiye'de dolaylı yollarda zengin olan insanları hep reklamını yapılıyor kimse çalışmakla zengin olamaz pek nadir insanlar olabilir 0 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    bulur o yine bir fake hesap devletin uğraştığı şeylere bak 0 0 Yanıtla
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