Engin Polat\'ın sosyal medya hesabına erişim engeli

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Engin Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli getirdi.

DİLAN POLAT, EŞİNİN HESABI ÜZERİNDEN PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYORDU

Dilan Polat’ın kendi hesabına engel geldikten sonra paylaşımlarına ve ticari faaliyetlerine eşinin hesabı üzerinden devam etmesi, Bakanlığı harekete geçiren temel etken oldu.

Alınan karar, kamusal düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi gerekçeleriyle 5651 sayılı Kanun kapsamında uygulandı. Kararın yürürlüğe girmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gerekli resmi bildirimler yapıldı.