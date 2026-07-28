Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar - Son Dakika
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Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar

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Şişli'de bir gece kulübüne düzenlenen Ahlak Büro denetiminde, çalışma izni ve sosyal güvenlik kaydı olmadan konsomatris olarak çalıştığı belirlenen 12 yabancı uyruklu kadın hakkında işlem başlatıldı. Kadınların Türkiye'ye turistik amaçla giriş yaptıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şişli'de faaliyet gösteren bir gece kulübüne denetim düzenledi.

Denetimlerde, çalışma izni ve sosyal güvenlik kaydı bulunmadan konsomatris olarak çalıştığı belirlenen 12 yabancı uyruklu kadın hakkında işlem başlatıldı.

TURİSTİK VİZEYLE GELDİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde kadınların Türkiye'ye turistik amaçla giriş yaptıkları tespit edildi. Haklarında gerekli idari işlemler başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

KAMERALARA YANSIDI

Operasyona ilişkin görüntülerde, polis ekiplerinin gece kulübünde işlem yaptığı, ardından yabancı uyruklu kadınların bina dışına çıkarılarak polis eşliğinde araçlara götürüldüğü görülüyor. Kadınların yüzlerini gizlemeye çalıştıkları, çevrede güvenlik önlemi alındığı ve işlemlerin Ahlak Büro ekiplerince yürütüldüğü görüntülere yansıdı.

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Son Dakika turist Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar - Son Dakika

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