Batman\'da 20 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Batman'da 20 kilo metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir girişinde şüpheli bir otomobil durduruldu. Diğer şüpheli otomobil ise dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan kamyonette narkotik polis köpeği "Hektor" ile yapılan aramada 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konu ile ilgili devam eden çalışmada ise şahıslara ait ikamette yapılan aramada 15 kilo, toplamda 20 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN