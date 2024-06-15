Batman'da 5 Katlı Binada Çıkan Yangında 5 Kişi Kurtarıldı

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Batman'da 5 katlı binanın deposunda çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangından çıkan duman binayı sararken, evlerinde mahsur kalan aralarında bebeklerin de olduğu 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişilere olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 saat sonra söndürülebilen yangında binada maddi hasar oluştu.

Yangına ilişkin inceleme sürüyor. - BATMAN