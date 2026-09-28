Batman\'da açılan araç kapısı yüzünden motosikletle otobüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Batman'da belediye otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Akyürek Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki belediye otobüsünün bulunduğu güzergahta ilerleyen motosiklet, yol kenarında park halindeki bir aracın kapısının aniden açılması üzerine manevra yapmak zorunda kaldı. Bu sırada motosiklet ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.