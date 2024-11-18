Batman\'da Dereye Düşen Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Batman'da gece yarısı dengesini kaybederek İluh Deresine düşen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman merkez Karşıyaka Mahallesinde bulunan Habip Başkan Parkında yürüdüğü sırada dengesini kaybeden 1 kişi park yanından geçen İluh Deresine düştü. Düştüğü derede yaralanan şahsın yardım çığlıklarını duyan yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. Çağrının ardından bölgeye Batman Belediyesi itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye merdiven ve halat yardımı ile inen ekipler su içinde yaralı halde bulunan şahsa güçlükle ulaştı.

İtfaiye erlerinin kolları arasında kenara taşınan yaralı vatandaş daha sonra merdivenle park içine çıkartıldı. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı vatandaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN