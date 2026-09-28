Batman'da kargo kamyonunda çıkan yangın söndürüldü, paketler hasar gördü - Son Dakika
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Batman'da kargo kamyonunda çıkan yangın söndürüldü, paketler hasar gördü

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Batman\'da kargo kamyonunda çıkan yangın söndürüldü, paketler hasar gördü
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Batman Bayındır Mahallesi'nde kargo yüklü kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı; bazı kargo paketleri hasar gördü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonun kasasında yangın çıktı, bazı kargo paketlerinde hasar oluştu.

Olay, Bayındır Mahallesi Batı Rahman Bulvarında Tuana mevkiinde meydana geldi. Kargo yüklü kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeİtfaiyeOlaylarBatmanGüncelSon Dakika

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