Batman\'da kayıp genç kız arama çalışmaları devam ediyor

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Batman'da 3 gündür kayıp olan genç kızı arama çalışmaları Hasankeyf Baraj Gölü'nde devam ediyor.

Petrol Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'dan (26) bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Kızmaz'a ait olduğu değerlendirilen eşyaları Hasankeyf Baraj Gölü kenarında bulunca arama çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı. AFAD, jandarma, polis, Batman Belediyesi itfaiye ekipleri ve Hasankeyf Sahil Güvenlik görevlileri kayıp genç kızı arama çalışmalarına devam ediyor. - BATMAN