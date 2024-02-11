Batman'da kayıp genç kız arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Batman'da kayıp genç kız arama çalışmaları devam ediyor

Batman\'da kayıp genç kız arama çalışmaları devam ediyor

Batman'da 3 gündür kayıp olan genç kızı arama çalışmaları Hasankeyf Baraj Gölü'nde yoğunlaştırıldı. Polis, jandarma, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri genç kızı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

11.02.2024 23:26  Güncelleme: 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 3 gündür kayıp olan genç kızı arama çalışmaları Hasankeyf Baraj Gölü'nde devam ediyor.

Petrol Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'dan (26) bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Kızmaz'a ait olduğu değerlendirilen eşyaları Hasankeyf Baraj Gölü kenarında bulunca arama çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı. AFAD, jandarma, polis, Batman Belediyesi itfaiye ekipleri ve Hasankeyf Sahil Güvenlik görevlileri kayıp genç kızı arama çalışmalarına devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Hasankeyf, Batman, İtfaiye, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da kayıp genç kız arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 01:57:25. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da kayıp genç kız arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement