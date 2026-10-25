Batman\'da Palmiye Caddesi\'nde belediye otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza merkez Palmiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, belediye otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.