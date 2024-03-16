Batman\'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı

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Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen bir grup PKK terör örgütü yandaşları yangın çıkardı. Şüpheliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye aracına kaldırım taşları ile saldırdı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

YOLDA LASTİK YAKIP TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATTILAR

Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi'nde yüzleri maskeli bir grup, yolda lastik yakarak terör örgütü PKK lehine slogan attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis uyarısına taşla karşılık veren grup, polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçarak dağıldı.

İTFAİYE ARACININ CAMINA TAŞLI SALDIRI

Grup, yoldaki ateşi söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine kaldırım taşları ile saldırdı. Taşların camına isabet ettiği itfaiye ekibi yangını söndürerek olay yerinden ayrıldı. Polis, olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.