Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 farklı yerde uyuşturucu ele geçirilirken yakalanan 8 kişi tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik Seyitler Mahallesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Detektör arama köpekleri eşliğinde düzenlenen şafak operasyonlarında aralarında kadınların da olduğu gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çeşitli miktarlarda 61 parça halinde 383 gram sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen çeşitli miktarlarda para ele geçirildi. - BATMAN