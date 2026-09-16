Batman'da Yeni Siirt Çevre Yolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi - Son Dakika
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Batman'da Yeni Siirt Çevre Yolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi

Batman\'da Yeni Siirt Çevre Yolu\'nda 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi
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Batman kent merkezinde Yeni Siirt Çevre Yolu üzerinde sabah saatlerinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman kent merkezinde 4 araçlı zincirleme kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Yeni Siirt Çevre Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobil, trafikte arka arkaya çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Yeni Siirt Çevre Yolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Yeni Siirt Çevre Yolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi - Son Dakika
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