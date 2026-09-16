Batman'da Yeni Siirt Çevre Yolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi
Batman kent merkezinde Yeni Siirt Çevre Yolu üzerinde sabah saatlerinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman kent merkezinde 4 araçlı zincirleme kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Yeni Siirt Çevre Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobil, trafikte arka arkaya çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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