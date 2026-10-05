Bayburt Aşağıçimağıl\'da izinsiz kazıda 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı

Bayburt Aşağıçimağıl'da izinsiz kazıda 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Aşağıçimağıl'da izinsiz kazı yaptığı belirlenen 6 kişi, jandarma ekiplerince kazı aletleriyle suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 dedektör, 1 kafa lambası, 3 kürek, 2 kazma, 1 levye, 5 metre halat ve 1 karabina ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Bayburt'un Aşağıçimağıl köyünde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 6 kişi, jandarma ekiplerince kazı aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde S.D. (37), S.D. (28), H.D. (54), K.D. (60), S.G. (71) ve R.T. (66) isimli şahısların izinsiz kazı yaptığı belirlendi.
Olay yerinde yapılan aramada 1 dedektör, 1 kafa lambası, 3 kürek, 2 kazma, 1 levye, 5 metre uzunluğunda halat ve 1 adet karabina ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca kültürel mirasın korunmasına yönelik izinsiz kazı ve tarihi eser ticaretiyle mücadele çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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