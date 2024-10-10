Bayburt'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika
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Bayburt'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

Bayburt\'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

Bayburt'ta 5.8 şiddetinde, 37 saniye süren deprem tatbikatı başarıyla tamamlandı.

10.10.2024 07:35
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Bayburt'ta senaryo gereği 37 saniye süren, 5.8'lik bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. İl Afet ve Acil Durum(AFAD) Müdürlüğü tarafından, Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP) çerçevesinde yapılan deprem tatbikatında, gerçeği aratmayan anlar yaşandı, görüntüler ortaya çıktı.

Bayburt Valiliği himayelerinde, Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, rektörlük toplantı salonunda masa başı ve saha tatbikatı yapıldı. Masa başı tatbikatında, afetlere müdahale edilirken nelere dikkat edilmesine değinilerek, afet öncesi ve sonrasında uygulanacak uygulamalar ve yöntemler sırasıyla Bayburt AFAD İl Müdürü Uğur Minder tarafından anlatıldı. Masa başı tatbikatının ve bilgilendirme faaliyetinin ardından, kütüphane yanında bulunan enkaz alanında ekipler yerlerini aldı, ardından saha tatbikatına geçildi. Senaryo gereği 5.8 şiddetinde, 37 saniye süren bir deprem meydana geldi. AFAD gönüllülerinin deprem tatbikatında enkaz altında kalan yaralıların yakınları rolüyle olaya tepki vermesi gerçeği aratmadı. Arama kurtarma, sağlık, jandarma ve polis ekiplerinin depreme, vatandaşlara müdahalesi, izleyenlerin takdirini topladı. Enkaz altından yaralı çıkarma, yangın söndürme, yaralıların ambulanslarla hastaneye götürülmesi işlemlerinin yapıldığı tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Afet durumunda yaşanabilecek tüm olaylar tatbikatta gerçekleştirilirken, ekiplerin olaylara müdahale ederken nelere uyması gerektiği pekiştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen tatbikat, sorunsuz şekilde sona erdi.

Yerel düzeyde bir tatbikat gerçekleştirdiklerini ve bu tatbikatın gerçeğini aratmadığını belirten AFAD İl Müdürü Uğur Minder, "Bugün Bayburt'ta masa başı tatbikatı ve akabinde görmüş olduğunuz alanda 5.8 şiddetinde bir deprem tatbikatı icra ettik. Gerçeğini aratmayan bir tatbikat oldu. Yerelde, birinci seviye bir depremdi. İhbar üzerine tüm gruplarımız valimiz başkanlığında içeride toplandık ve müdahaleye başladık. Senaryo içinde yangın, deprem, yaralılar, ölüler vardı. Kızılay ekibimiz her zaman olduğu gibi yerini aldı çayımızı, çorbamızı hazırladı, ikramda bulundu. Gerçeğini aratmayan bir tatbikat oldu, inşallah hep böyle tatbikatlarla, eğitimlerle devam ederiz. Allah'ım inşallah büyük bir felaket vermez. Bilindiği üzere büyük bir felaket yaşadık. Allah'ım beterinden korusun" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika

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