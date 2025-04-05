Bayram Dönüşü Trafik Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Bayram Dönüşü Trafik Denetimleri Sürüyor

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Konya'da polis ekipleri, bayram dönüş yolculuğunda güvenli trafik akışını sağlamak için denetim yapıyor.

05.04.2025 09:54
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Bayram dönüşünde güvenli trafik akışı için denetimler aralıksız sürüyor

KONYA - Bayram tatilinin son günlerinde tatilcilerin geri dönüş yolculuğu başladı. Konya'nın kara yollarında görev alan polis ekipleri vatandaşların geri dönüşlerinde güvenli trafik akışı için sürücüleri tek tek denetliyor, uyarılarda bulunuyor.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşların geri dönüş yolculuğu devam ediyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında kara yollarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından tek tek denetlenen sürücüler, uykusuzluk, emniyet kemeri takılmaması ve telefonla oynamamaları konularında uyarılıyor.

"Trafik denetimlerinin amacı cezalandırmak değil, trafik kazası sonucu meydana gelen can ve mal kayıplarını önlemek"

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, şehir içi ve şehirler arası yollarda, cep telefonu, emniyet şeridi ihlali ve diğer trafik kuralları ihlalleri ile ilgili uygulamalar yaptıklarını söyleyen Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü Bürolar Amiri Komiser Erkan Günvar, "Uygulama kapsamında havadan dron üzerinden tespit edilen ihlaller uygulama noktasındaki trafik ekiplerine bildiriliyor. Uygulama noktasındaki trafik ekiplerimiz de kendilerine bildirilen ihlali olan araçları durdurarak sürücülere gerekli uyarıları yapmakta ve gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Trafik denetimlerimizin amacı cezalandırmak değil, trafik kazası sonucu meydana gelen can ve mal kayıplarını önlemek, sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebilmelerini sağlamaktır" dedi.

"Bölge Trafik Şube Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında ölümlü kaza meydana gelmedi"

Bayram tatilinin dokuz gün olmasıyla birlikte güzergahlarında trafik yoğunluğunda artışlar meydana geldiğini belirten Komiser Erkan Günvar, "Hafta sonu da dönüşlerin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğunda daha fazla bir artışın olacağını değerlendiriyoruz. Bu yoğunluk da göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızdan isteğimiz, emniyet kemeri kullanmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları ve diğer trafik kurallarına riayet etmeleridir. Bayram döneminde almış olduğumuz tedbirlerle beraber Bölge Trafik Şube Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında ölümlü kaza meydana gelmemiştir. Bayram döneminde aldığımız tedbirlerle beraber bayram sonrasında da aynı şekilde trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla trafik uygulamalarına devam edeceğiz" diye konuştu.

Bayram Dönüşü Trafik Denetimleri Sürüyor
Kaynak: İHA

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