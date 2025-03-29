Bayram Tatili Trafiği Başladı

21 ilin geçiş noktasında bayram tatili hareketliliği başladı

KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram trafiği hareketliliği başladı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyenlerin yolculuğu erkenden başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında hareketlik artarken trafik akıcı olarak sağlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de bölgede olumsuzluklara karşı denetimlerini sürdürürken yoğunluğun Arefe günü ile bayramın ilk günün de artması bekleniyor.