Bayrampaşa Hal yolu'nda yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayrampaşa Hal yolu'nda yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa Hal yolu üzerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün arka kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da seyir halindeki bir yolcu otobüsünün arka kısmında yangın çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa Hal yolu üzerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünden aniden alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsün arka kısmını kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Öte yandan, otobüsten alevlerin yükseldiği anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuBayrampaşa3. SayfaİtfaiyeGüncelOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Böyle eğlence olmaz olsun İki genç kızın yaptıklarına bakın Böyle eğlence olmaz olsun! İki genç kızın yaptıklarına bakın
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
TFF’den Montella için yeni açıklama Türkiye’ye geliyor TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor
19:19
4 golleri ofsayt nedeniyle iptal Bayern Münih, Augsburg’a takıldı
4 golleri ofsayt nedeniyle iptal! Bayern Münih, Augsburg'a takıldı
18:56
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
17:59
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı
Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
17:56
Canlı anlatım: Rize’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de ilk gol geldi
17:29
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 20:13:22. #7.12#
SON DAKİKA: Bayrampaşa Hal yolu'nda yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei