Belçika'nın Liege kentinde protestolar şiddete dönüştü, dün 87 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Belçika'nın Liege kentinde protestolar şiddete dönüştü, dün 87 kişi gözaltına alındı

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Belçika'nın Liege kentinde öğrenci protestoları gece şiddet olaylarına dönüştü ve dün 87 kişi gözaltına alındı. 1 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 194'e yükselirken, Liege'de 3 kişiden fazla toplanma yasağı 16 Ekim'deki belediye meclis toplantısına kadar sürecek.

Belçika'nın Liege şehrinde öğrenci protestolarının gece saatlerinde şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine 87 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 1 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 194'e yükseldi.

Fransa'da başlayan ve Belçika'ya sıçrayan öğrenci protestoları durdurulamıyor. Ülkede başta Liege şehri olmak üzere Fransızca konuşulan kesimin önemli şehirlerinde protestolar devam ediyor. Dün Liege şehir merkezinde gerçekleştirilen protestolar, akşam saatlerinden itibaren şiddet olaylarına dönüştü. Birçok iş yerinin camları kırılırken, çok sayıda otobüs ve tramvay durağında hasar meydana geldi. Şiddet olaylarının artmasıyla birlikte polis, öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve TOMA'larla müdahale etti. Tramvay ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Takviye kuvvet geldi

Liege şehrinde akşam saatlerinde tüm iş yerlerinin kapatılması yönünde yapılan uyarının ardından olaylar giderek arttı. Şehir merkezinde birçok mağazaya saldıran gruplara polis müdahalede yetersiz kaldı. Anvers'ten takviye polis kuvvetleri Liege şehrine gönderildi.

İçişleri Bakanı şehre geldi

Olayların federal düzeyde müdahale gerektirmesinin ardından Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Liege'e gelerek yetkililerle görüştü. Belediye Başkanı Willy Demeyer ile ortak basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Quintin, şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu, yapılan tespitlere göre öğrencileri eğitimle ilgisi olmayan kişilerin manipüle ettiği ve yönlendirdiğinin belirlendiğini söyledi. Bakan Quintin, Liege şehrinde güvenlik ve huzurun yeniden tesis edilmesi için federal makamların devrede olduğunu, takviye kuvvetlerin de bu nedenle sevk edildiğini belirtti.

87'si dün olmak üzere toplam 194 gözaltı

Liege Emniyet Müdürü Jean Marc Demelenne ise 1 Ekim'den bu yana şiddetin sürekli arttığını, önceki günlerde gözaltına alınanların yüzde 70'inin reşit olmayan gençler olduğunu, ancak çarşamba gününden itibaren bu oranın yüzde 50'ye düştüğünü açıkladı. Polis, son günlerde gözaltına alınan kişilerin artık büyük ölçüde öğrenci profili taşımadığını vurguladı. Demelenne 87'si dün olmak üzere 1 Ekim'den bu yana toplam 194 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Liege'de 3 kişiden fazla toplanmalar yasak

Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer tarafından alınan ve yerel saatle 06.00'dan itibaren yürürlüğe giren 3 kişiden fazla toplanma yasağının 16 Ekim'de yapılacak Belediye meclis toplantısına kadar devam edeceği bildirildi. Bu tarihte yapılacak belediye meclis toplantısında yasağın tartışılacağı ve uzatılıp uzatılmayacağının oylanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA
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