Berberi Öldüren Sanığa Müebbet Hapis - Son Dakika
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Berberi Öldüren Sanığa Müebbet Hapis

Cinayetten pişmanlık duyan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

28.11.2024 19:13
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Berberi öldürüp beşikte saklanırken yakalanmıştı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

"Onun vicdan azabını bir ömür taşıyacağım"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde berberi tabanca ile 5 kez sırtından ateş ederek öldüren ve arkadaşının evinde beşikte saklanırken yakalanan sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında "Çok pişmanım, onun vicdan azabını bir ömür taşıyacağım" diyen sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sırrıpaşa Mahallesi'nde 5 Nisan 2023'te meydana gelen olayda, berber Rüstem Duman (45), aralarında tartışma çıkan Levent Ç. tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürülmüş, cinayetin ardından Levent Ç., arkadaşı Fatih G'nin evine giderek beşikte saklanmıştı. Polis ekipleri tarafından beşiğin içinde yakalanan Levent Ç. ile saklanmasına yardım eden Fatih G. gözaltına alınmıştı. Levent Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Fatih G. ise serbest bırakılmıştı.

"Çok pişmanım, onun vicdan azabını bir ömür taşıyacağım"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda tutuklu sanık Levent Ç., taraf avukatları ve Rüstem Duman'ın yakınları hazır bulundu, tutuksuz sanık Fatih G. ise duruşmaya katılmadı. Söz hakkı verilen sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Mübarek Ramazan ayında başımıza böyle bir şey gelmesi çok üzücü. Rüstem Duman nasıl bir madde etkisinde ise beni takıntı haline getirmişti. Olay günü ekmek almaya gitmiştim, dönüşte böyle bir olay yaşandı. Maktulün bana ağzına alınmayacak küfürler etmesi, kesici alet araması beni çok tedirgin etmişti. Canımın derdine düştüm. Çok pişmanım, onun vicdan azabını bir ömür taşıyacağım. Benim de hayatım mahvoldu. Ben de ailemi içeri girerek kaybettim. Pişmanım. Korkutmak amacıyla yere ateş etmiştim" dedi.

Müebbet hapis

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Levent Ç.'yi Rüstem Duman'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Fatih G.'ye ise "suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Berberi Öldüren Sanığa Müebbet Hapis - Son Dakika

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