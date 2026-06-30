İnşaattan düşen işçi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden bir inşaattan düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde inşaat halindeki binada çalışan İ.H.O., henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN