Beykoz davasında 40 sanıktan Veli Gümüş'e ev hapsi verildi, Köseler tutuklu kaldı

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 5'i tutuklu 40 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada mahkeme, 1 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 40 sanık hakim karşısına çıktı. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Önceki duruşmada mahkeme, yeni başlatılan soruşturmanın iddianamesinin de mahkemeye sunulmasının bekleneceğini belirtmiş, ara kararını açıklayarak, sanık Uğur İnci'nin tahliyesine karar vermişti.

Duruşma sırasında izleyiciler, Köseler'i salona girdiği sırada alkışladı. Mahkeme başkanı, alkışlayanların salondan çıkmalarını istedi. Kimsenin ayağa kalkmaması üzerine sanıkların birinci derece yakınları hariç tüm izleyicilerin salondan çıkarılmasına karar verildi.

"Yeni iddianamede örgüt isnadı yoktur"

Tutuklu sanık Alaattin Köseler, "Dosyada deliller ve eylemler tamamen aynı kalmasına rağmen hiçbir yeni delil gösterilmeden örgüt kurucusu konumuna çekilmiş durumdayım. Çelişkili hukuki nitelendirme var bu dosyada. Aynı idari işlemler daha önce savcılık kararıyla münferit fiil kabul edilmişken, hiçbir yeni unsur olmaksızın örgüt kurucusuna dönüştürülmüştür durum. Savcılığın iki iddianamesi birbiriyle çelişiyor. Benzer iddialarla açılan ilk davada savcılık hakkımda örgüt kurma veya yönetme iddiasında bulunmuşken yeni iddianamede örgüt isnadı yoktur. 7 eylemin hiçbiri için savcılık bana ne diyorsun demedi. Lehe olan deliller toplanmadı. Bu iddianame şahsımı dinlenmeden yazıldı. 10 gün sonra duruşma yapıldı. Yeteri kadar hazırlanma imkanımız olmadı" dedi.

"Dosyanın içine giren evraklarda eksiklik var"

Köseler, "Muhasebe raporlarındaki veriler yanlış demeyeyim de eksik. Nasıl eksik? ya ben bu firmalara zaten ufak ufak her hafta ödeme yapıyorum. Bazı firmaların dosyayı incelediğimde, firma sayısını şu an unuttum ama 15 milyona yakın sanki hiç ödeme yapılmamış gibi bir pozisyon var. Oysa o rakamlar doğru değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Muhasebe raporları da doğru değil veya dosyanın içine giren evraklarda eksiklik var. Bunun tespiti yapılabilmesi için belediyeye mutlaka yazı yazılması lazım" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Veli Gümüş hakkında ev hapsiyle tahliyesine, Alaattin Köseler, Saim Ocak, Levent Özdinç ve Ali Cihan Sakman hakkında ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma, 25 Aralık tarihine ertelendi.