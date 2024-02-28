Beylikdüzü Gürpınar'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beylikdüzü Gürpınar'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü Gürpınar\'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü Gürpınar'da bir inşaatta çalışan işçi, 2. kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

28.02.2024 16:53  Güncelleme: 17:05
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Beylikdüzü Gürpınar'da bir inşaatta çalışan işçi 2'nci kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay öğleden sonra Beylikdüzü Gürpınar'da bir şantiyede meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi Mailcan Kamber (26) isimli işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olaya şahit olan iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamber'in hayatını kaybettiğini belirledi. İnşaata gelen polis ekipleri incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü Gürpınar'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü Gürpınar'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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