Beyoğlu\'nda Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla sırtından yakalandı. Yaşları 18'den küçük 2 çocuk ve 20 yaşındaki 1 şüpheli polis tarafından kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanırken olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde 18 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiler göre yaşı küçük E.E.(16) ve C.C.(16) ve 20 yaşındaki P.K., 42 yaşındaki Ü.Ö. ile 'laf atma' meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan tartışmada şahıslar Ü.Ö.'yü bıçak ile sırtından ağır yaraladı. Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede kavgaya müdahale etti. Polisi görünce kaçan şahıslar yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar bıçakla kasten yaralama suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasında

Yaşanan bıçaklı kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şahısların bıçakla kovaladıkları Ü.Ö.'yü yaraladığı anlar yer aldı. - İSTANBUL