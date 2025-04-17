Diplomatik krize neden olan saldırının faili idam edildi - Son Dakika
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Diplomatik krize neden olan saldırının faili idam edildi

Diplomatik krize neden olan saldırının faili idam edildi

Çin ile Japonya arasında diplomatik krize neden olan okul servisi saldırganı idam edildi. Saldırgan, Çin'deki bir Japon okulunun servis aracına bıçaklı saldırı düzenleyerek 1 Çinliyi öldürüp ve Japon anne ile çocuğunu yaralamıştı.

17.04.2025 09:48
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Çin'in doğusundaki Suzhou kentinde bir Japon okulunun servis aracına yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 1 Çinli servis görevlisini öldürüp Japon bir anne ile çocuğunu yaraladığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Zhou Jiasheng adlı mahkum idam edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın dün Pekin'deki Japonya Büyükelçiliği'ne idam cezasının infaz edildiğine dair bilgi verdiği aktarıldı.

OKUL SERVİSİNE SALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında, Çin'in Suzhou kentindeki bir Japon okulunun servisine yönelik bıçaklı saldırı yapılmıştı. Olayda, Japon bir anne ile çocuğu yaralanırken, onları 52 yaşındaki erkek saldırgandan korumaya çalışan Çinli servis görevlisi hayatını kaybetmişti. Mahkeme, yaşanan olayın kasıtlı bir saldırı olması ve önemli toplumsal etkiye yol açması nedeniyle Zhou Jiasheng adlı faili Ocak ayında idam cezasına çarptırmıştı. Saldırının Japon vatandaşlarını hedef almış olabileceği yönündeki endişelere rağmen, mahkeme kararında yaralı kurtulan mağdurların etnik kökenine dair bir ifadeye yer verilmemişti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diplomatik krize neden olan saldırının faili idam edildi - Son Dakika

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