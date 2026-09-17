Bilecik Bozüyük\'te uyuşturucu operasyonunda bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.